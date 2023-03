Heute Freitag verwandelt sich der Zürcher Hauptbahnhof in einen grossen Basketball-Court

Am Zürcher Hauptbahnhof werden am Freitag nicht nur Körbe verteilt, sondern auch Körbe geworfen. An der «Firstcaution 3x3 Trophy» nehmen acht Teams aus der ganzen Welt teil. Darunter ist auch der Zürcher Marco Lehmann. Für ihn ist das Turnier ein besonderes Highlight. Mehr dazu erfahren Sie im Video.