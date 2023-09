Tramunfall Autolenker bei Kollision mit Tram in Zürich verletzt Am Dienstagvormittag ereignete sich der Unfall auf der Aargauerstrasse. Der Autofahrer wurde in ein Spital gebracht.

Das Auto ist beim Abbiegen mit dem Tram zusammengestossen. Quelle: TeleZüri

Am Dienstagvormittag ist auf der Aargauerstrasse in Zürich ein Auto mit einem Tram zusammengestossen. Der Autofahrer erlitt dabei unbekannte Verletzungen und musste in ein Spital gebracht werden.

Der 46-jährige Mann fuhr gemäss ersten Erkenntnissen kurz nach 9.30 Uhr auf der Aargauerstrasse stadtauswärts und wollte nach links auf das SBB-Areal fahren, wie die Stadtpolizei Zürich mitteilte.

Beim Abbiegen stiess er mit dem von hinten nahenden Tram der Linie 4 zusammen. Durch den Aufprall wurde das Auto stark beschädigt. Wegfliegende Autoteile beschädigten zudem einen entgegenkommenden Lastwagen.

Der genaue Unfallhergang ist unklar und wird durch die Stadtpolizei untersucht. Während des Einsatzes der Rettungskräfte kam es zu Verkehrsbehinderungen. Der Betrieb der Tramlinie 4 war eingeschränkt. Die Polizei empfahl, das Gebiet zu umfahren. (sda)