Tourismus Tourismusregion Zürich sieht anhaltend positiven Trend Der Zürcher Tourismus erholt sich nach der Coronapandemie weiter. Immer mehr Menschen kommen nicht als Geschäftsreisende sondern als Freizeit-Gäste.

Immer mehr Gäste reisen nicht aus geschäftlichen Gründen an sondern verbringen ihre Freizeit in Zürich. Symbolbild: Melanie Duchene / KEYSTONE

Die Gäste sind zurück. Die Tourismusregion Zürich hat in den ersten sechs Monaten des Jahres knapp 3,2 Millionen Übernachtungen gezählt. Das ist ein Plus von 31,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Immer mehr Gäste reisen nicht aus geschäftlichen Gründen an sondern verbringen ihre Freizeit in Zürich.

Mit Abstand der wichtigste Markt bleibt die Schweiz, der mit rund 840’000 Logiernächten immer noch einen Drittel aller Übernachtungen stellt, wie Zürich Tourismus am Freitag mitteilte. Es folgt Nordamerika mit rund 350’000 Logiernächten, das entspricht einem Plus von 52,2 Prozent.

Auch die Bestrebungen, mehr Gäste aus Europa und vor allem aus den Nachbarländern nach Zürich zu holen, seien erfolgreich, heisst es in der Mitteilung. Bei den Märkten aus Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien und Grossbritannien gibt es einen deutlichen Zuwachs.

Positiv entwickle sich auch der Städtetourismus. Die Stadt Zürich schneide mit 1,74 Millionen Logiernächten und einem Zuwachs von 31 Prozent im Vergleich mit anderen Schweizer Städten überproportional gut ab.

Immer mehr Gäste kommen nicht als Geschäftsreisende. Vor gut einem Jahrzehnt machten die Freizeit-Gäste knapp 25 Prozent aller Zürich-Reisenden aus, heute sind es 50 Prozent. Umso wichtiger sei eine Vielfalt an Freizeitangeboten sowie die Belebung der Innenstadt mit Einkaufsmöglichkeiten auch an Sonntagen, schreibt Zürich Tourismus.

Die Tourismusregion Zürich reicht von Baden und Winterthur über die Stadt Zürich und die Flughafenregion bis nach Rapperswil und den Kanton Zug. (sda)