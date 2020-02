Töff-Messe nimmt Jugend ins Visier — ab 2021 sind 125er-Töffs schon für 16-Jährige zugelassen

Töff-Fans pilgern ab heute wieder massenhaft in die Messe Zürich: Die Swiss-Moto ist eröffnet. Die Veranstalter erwarten wie in den Vorjahren rund 70000 Besucherinnen und Besucher. Bis und mit Sonntag können sie an der Motorrad-Messe in Zürich Oerlikon die neusten motorisierten Zweirad-Modelle samt Zubehör aller Art begutachten.

Doch nicht nur anschauen ist erlaubt, sondern auch ausprobieren. Die Messemacher haben eigens einen Parcours im Messegebäude asphaltiert, auf dem Jugendliche ab 13 Jahren die Einsteigermodelle namhafter Motorradmarken Probe fahren können. Der mexikanische DJ Oscar Cuenca unterlegt das Ganze mit satten Bässen. «Swiss-Moto Youth» nennen die Messemacher die neue Plattform.

Der Fokus auf die Jugend ist kein Zufall: Ab nächstem Jahr dürfen in der Schweiz Jugendliche ab 16 Jahren neu nicht nur 50-Kubikzentimeter-Töffli und -Roller, sondern auch 125er-Maschinen fahren.

Kritische Stimmen, wonach die Zulassung von 125er-Motorrädern für 16-Jährige die Unfallrisiken erhöhe, wischt Roland Müntener, Präsident des Branchenverbands Motosuisse, an der gestrigen Swiss-Moto-Medienkonferenz beiseite: Die 125er seien mit ABS-Bremssystemen und «richtigen Rahmen» ausgestattet. Dies sei ein Fortschritt gegenüber den 50-Kubikzentimeter-Zweirädern, die auch schon bis zu 100 Kilometer pro Stunde schnell seien.