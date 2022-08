Todesfall 54-jähriger Insasse stirbt im Gefängnis Pöschwies Ein Insasse der Justizvollzugsanstalt Pöschwies ist am Montag in seiner Zelle gestorben. Die Staatsanwaltschaft untersucht den Tod des 54-Jährigen.

Im Gefängnis Pöschwies ist ein Insasse tot aufgefunden worden. (Symbolbild) Alessandro Della Valle / keystone

Nach bisherigen Kenntnissen gibt es keine Hinweise auf Fremdeinwirkung, wie die Justizdirektion am Dienstag mitteilte. Der Mann lag reglos in seiner Zelle. Ein Arzt konnte nur noch den Tod des Insassen feststellen. Eine Untersuchung durch die Staatsanwaltschaft ist bei Todesfällen in Gefängnissen üblich. (sda)