«Tivoli Garten» — Mega-Projekt kann gebaut werden

Nachdem Anfang Dezember vom Spreitenbacher Gemeinderat die Baubewilligung für die Baugrube für die Überbauung «Tivoli Garten» erteilt wurde, liegt nun auch die Bewilligung für das Projekt selbst vor. Mitten in Spreitenbach – gleich beim Shoppi Tivoli – entstehen für über 200 Millionen Franken fünf Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 438 Wohnungen, ein Kindergarten, ein Obi-Baumarkt und eine Haltestelle für die Limmattalbahn.

Damit ist für die Bau­herrschaft ein lange erwarteter Meilenstein erreicht. Die ­Genossenschaft Migros Aare hat das ­Projekt bis zur Baube­willigung entwickelt, dessen Realisierung wird nun aber durch die Miteigentümergemeinschaft (MEG) Tivoli Garten übernommen. Die Credit Suisse fungiert dabei als Bauherrin für zwei ihrer Immobilienfonds. Die Migros Aare wird als Mieterin der Flächen des Fachmarkts Obi im Projekt vertreten sein. Die Baubewilligung muss aber erst noch in Rechtskraft erwachsen, kann dagegen doch noch Einsprache erhoben werden – aber nur noch von Personen und Institutionen, die ins Bewilligungsverfahren involviert waren.

VCS wehrte sich erfolgreich gegen die ersten Pläne

Mit Einsprachen mussten sich die Verantwortlichen des Bauprojekts schon in der Vergangenheit herumschlagen, was zu jahrelangen Verzögerungen führte. Bereits 2006 hatte die Migros Aare mit der Planung eines Obi Baufachmarkts in der Handels- und Gewerbezone Ost (HGO) begonnen, doch die Gemeinde Spreitenbach wollte keine «Stand-alone-Lösung», also nur einen Baumarkt, sondern forderte, dass eine Wohnüberbauung in die Planung miteinbezogen würde. Nach der Ausarbeitung verschiedener Konzepte durch die Bauherrin genehmigte im Juni 2011 die Gemeindeversammlung eine Teiländerung der Bau- und Nutzungs­ordnung (BNO) in der Handels- und Gewerbezone Ost, die Bauten für die Wohnnutzung und Hochhausbereiche zuliess. Kurz darauf wurde der dazugehörige Gestaltungsplan öffentlich aufgelegt.