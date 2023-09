Tierschutz Kanton Zürich wird in Bern wegen Quälpelz aktiv Mit einer Standesinitiative wird sich der Kanton Zürich in Bundesbern für ein Importverbot von Quälpelzen einsetzen.

Die Standesinitiative gegen Quälpelz fordert ein Import-Verbot von Echtpelz aus Zuchten oder Wildfang. Symbolbild: Christian Beutler/Keystone

Der Kanton Zürich wird sich auf Bundesebene offiziell für ein Import-Verbot von Quälpelz einsetzen. Der Kantonsrat hat am Montag entschieden, eine Standesinitiative in Bern einzureichen.

Die Standesinitiative gegen Quälpelz fordert ein Import-Verbot von Echtpelz aus Zuchten oder Wildfang. Mit 134 zu 30 Stimmen hiess das Parlament eine Parlamentarische Initiative PI der SVP gut, welche die Standesinitiative forderte.

FDP, AL und Teile der SP waren gegen die PI. Dies vor allem deshalb, weil auf nationaler Ebene ohnehin eine Volksinitiative zu diesem Thema lanciert wurde.

Die Unterschriftensammlung zur «Pelz-Initiative» läuft noch bis am 28. Dezember, das Anliegen dürfte voraussichtlich vors Volk kommen. Die Gegner der PI sowie auch der Regierungsrat hielten ein «Zürcher Engagement» deshalb für überflüssig.

Die AL bezeichnete den Vorstoss der SVP zudem als «unbeholfene Symbolpolitik». Schliesslich stelle die SVP auf Bundesebene die grösste Fraktion. Die Zürcher SVP könne doch einfach ihre Bundeshausfraktion um Engagement bitten.

Keine Unterstützung fand ein ähnlicher SVP-Vorstoss, der per Standesinitiative ein Importverbot von Billigfleisch forderte. Hauptgrund für die Ablehnung war die Tatsache, dass das Anliegen ohnehin schon per Vorstoss in Bern platziert ist, von der Grünen Nationalrätin Meret Schneider aus Uster. (sda)