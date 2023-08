Tierschutz Drohnen retten 837 Rehkitze im Kanton Zürich Mit Hilfe von Drohnen sind von Mai bis Juli im Kanton Zürich 837 Rehkitze vor dem sicheren Tod bewahrt worden. Das Projekt soll auch im kommenden Jahr weitergeführt werden.

Jeweils am Mähtag in den frühen Morgenstunden überfliegen erfahrene Drohnenpiloten die Wiesen und suchen diese gezielt nach Rehkitzen ab Bild: Nioclas Senn

Jeweils am Mähtag in den frühen Morgenstunden überfliegen erfahrene Drohnenpiloten die Wiesen und suchen diese gezielt nach Rehkitzen ab. Insgesamt waren an 1262 Einsatztagen 90 Drohnenpiloten im Einsatz, wie der Zürcher Bauernverband (ZBV) am Dienstag mitteilte.

Neben dem Tierleid ist der Mähtod von Rehkitzen auch eine belastende Erfahrung für den betroffenen Landwirt, wie es in der Mitteilung heisst. Um dem entgegenzuwirken haben sich nach erfolgreicher Lancierung 2021 auch in diesem Frühjahr Landwirte, Jäger und Drohnenpiloten zusammengeschlossen. (sda)