Es sollte eigentlich keine grosse Sache sein: Ein Heissluftballon, bedruckt mit Tibets Flagge, fliegt durch das Land, landet an einigen Orten und macht die Leute auf das Schicksal des von China unterdrückten Volkes aufmerksam. Doch in der Schweiz scheint solches schwierig, weil es dafür ein Dutzend Bewilligungen braucht. Oder hat es doch politische Gründe, dass der Ballon in Winterthur nicht willkommen ist?

«Wir wissen es nicht», sagt der Präsident der Gesellschaft schweizerisch-tibetische Freundschaft, Thomas Büchli. Tatsache ist: Während man die Zusagen des Bundesamts für Zivilluftfahrt und diverser Flugsicherheitsbehörden ebenso wie Genehmigungen anderer Städte für Landungen auf öffentlichem Grund erwirken konnte, blitzten die Tibet-Freunde in Winterthur ab.

Am 17. September soll der Ballon in Riehen bei Basel starten, dann wird in Bern, Solothurn, Aarau und beim Tibet-Institut in Rikon gelandet, später in Wil und Ebnat-Kappel; in Aarau wird gar die Stadtpräsidentin ein Grusswort verlesen. Am 22. September war ein Stopp in Winterthur geplant, jedoch: Bewilligung verweigert.