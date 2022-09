In der Nacht auf Mittwoch ist in einem Mehrfamilienhaus in Thalwil ein Feuer ausgebrochen. Die Rettungskräfte standen mit einem Grossaufgebot im Einsatz. 26 Personen wurden aus dem Gebäude evakuiert. Die Löscharbeiten gestalteten sich für die Feuerwehr als schwierig und waren auch am Morgen noch im Gange.