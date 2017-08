Das getestete Modell sei durchgefallen, teilte die Stadt am Dienstag mit. Obwohl der Hersteller etwas anderes versprochen habe, hätten die Schirme bereits schwachem Wind nicht mehr standgehalten. Nur einen Tag nach dem Aufspannen waren einige von ihnen defekt.

Nun werden die Schirme, für die die Stadt 40'000 Franken ausgab, wieder demontiert. Man werde ein besseres Schirmmodell suchen und dieses dann in der kommenden Sommersaison testen.

Zudem will die Stadt die 40'000 Franken zurück. Sie erhob bereits eine Mängelrüge beim Hersteller und will den Kauf rückgängig machen. So soll der Stadt kein finanzieller Schaden entstehen.

Bilder von der Inbetriebnahme: