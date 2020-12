Test-Kapazitäten werden erhöht: Ein neues Testzentrum öffnet in der Kirche Rosenberg

In den vergangenen drei Wochen liessen sich so viele Zürcherinnen und Zürcher testen wie noch nie seit Beginn der Pandemie, wie die Gesundheitsdirektion am Mittwoch mitteilte. Vom 7. bis 27. Dezember wurde bei über 144'000 Personen ein Test gemacht, in den drei Wochen davor waren es knapp 97'000.

Die Zunahme der Tests sei erfreulich, denn das Testen sei ein wichtiges Instrument bei der Bewältigung der Covid-19-Pandemie, heisst es in der Mitteilung. Mit dem neuen Testzentrum sollen im Raum Winterthur vor allem genügend Kapazitäten zum Einsatz von Antigen-Schnelltests sichergestellt werden.

Neben PCR-Tests werden dort insbesondere Antigen-Schnelltests angeboten, deren Auswertung vor Ort erfolgt. Im bestehenden Testzentrum des Kantonsspitals Winterthur werden weiterhin nur PCR-Tests durchgeführt, die im Labor analysiert werden.