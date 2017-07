Ab nächstem Montag rollt der Verkehr in der Stadt Zürich etwas langsamer, zumindest in einigen Quartieren. Das hat aber nichts damit zu tun, dass die Autofahrer mit Beginn der Sommerferien in Lethargie verfallen sind. Es liegt vielmehr daran, dass die Stadt aufs Gaspedal tritt bei der Umsetzung von Tempo 30 auf 17 kommunalen Strassen (siehe Kasten). Sie reduziert dort die Höchstgeschwindigkeit von 50 auf 30 km/h. Dies soll zu einer geringeren Lärmbelastung für die Anwohner führen.

Die Stadt wird schon aktiv, obwohl in diesen Fällen Einsprachen beim Bundesgericht hängig sind. Das Gericht hat diesen allerdings keine aufschiebende Wirkung gewährt. Das heisst: Die Stadt kann die Strassen bereits jetzt neu signalisieren, müsste dies aber rückgängig machen, falls das Bundesgericht die Einsprachen gutheisst.