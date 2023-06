Telefonbetrug Betrüger erbeuten mit Schockanruf 100’000 Franken in Glattbrugg Eine ältere Dame wurde in Glattbrugg um 100’000 Franken betrogen.

Eine Frau von Betrügern am Telefon überlistet. Symbolbild: Imago / www.imago-images.de

Eine 76-jährige Frau hat am Dienstag in Glattbrugg einen Schockanruf erhalten und übergab rund 100’000 Franken an einen Unbekannten. Betrüger hatten behauptet, die Tochter der Frau habe einen tödlichen Unfall verursacht und sei festgenommen worden. Wenn die 76-Jährige eine Kaution bezahle, könne die Tochter freigelassen werden.

Da sich die Frau in einer psychischen Ausnahmesituation befand, befolgte sie alle Anweisungen, wie die Kantonspolizei Zürich am Donnerstag mitteilte. Auch an anderen Orten sind Schockanrufer unterwegs. Vergangene Woche erbeuteten sie in Kilchberg sowie in Küsnacht über 100’000 Franken beziehungsweise mehrere 10’000 Franken. (sda)