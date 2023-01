Technische Störung Störung zwischen Zürich HB und Stadelhofen behoben – weiterhin vereinzelte Zugausfälle möglich Am Dienstagmorgen kommt es zwischen dem Zürcher Hauptbahnhof und Stadelhofen zu einer technischen Störung an einer Bahnanlage. Diese wurde inzwischen behoben. Dennoch ist weiterhin mit Verspätungen und Zugausfällen zu rechnen.

Es ist mit Verspätungen, Zugausfällen und Umleitungen zu rechnen. Michael Buholzer / Keystone

Der Zugverkehr zwischen dem Zürcher Hauptbahnhof und dem Bahnhof Stadelhofen ist am Dienstagmorgen eingeschränkt. Grund dafür ist eine technische Störung an der Bahnanlage, wie die SBB am Dienstagmorgen mitteilt. Betroffen sind die Linien S5, S12, S20, S23.

Obwohl die Störung inzwischen behoben werden konnte, teilen die SBB mit, dass dennoch weiterhin mit Verspätungen und vereinzelten Zugsausfällen zu rechnen sei. (nic/lof)