Tanz Trotz Missbrauchsvorwürfen: Zürcher Tanzakademie erhält weiter Anmeldungen Die 2022 erhobenen Vorwürfe gegen die Tanzakademie Zürich scheinen der Popularität der Ausbildungsstätte nicht geschadet zu haben. So ist die Zahl der Neuanmeldungen weiter hoch.

Die Ausbildung an der Tanzakademie Zürich erfreut sich weiter grosser Beliebtheit. (Archivbild) Alessandro Della Bella / KEYSTONE

Die Tanzakademie Zürich (TaZ) sah sich Mitte 2022 mit Missbrauchsvorwürfen konfrontiert, die in einem Artikel in der «Zeit» publiziert wurden. Darin wurden Gespräche mit 13 ­ehemaligen Schülerinnen und Schülern wiedergegeben, welche zwischen 2007 und 2021 an der TaZ unterrichtet wurden. Vier davon liessen sich mit ­Namen zitieren und neun ­wollten anonym bleiben, um ihre Karriere nicht zu gefährden oder weil sie ihre Krankheitsgeschichte nicht öffentlich machen wollten. Es ging um Magersucht, physische und psychische Gewalt und Mobbing.

Resultate der Administrativuntersuchung im Frühling

Von der «Zeit» mit den ­Vorwürfen konfrontiert, leitete Thomas Meier am 31. Mai 2022 eine Administrativuntersuchung ein. Er war ­damals Rektor der Zürcher Hochschule der Künste (ZHdK), der die TaZ angegliedert ist. Inzwischen gab es einen Wechsel im ZHdK-Rektorat: Im Oktober 2022 folgte Karin Mairitsch auf Meier, der in den Ruhestand verabschiedet wurde.

Für die Dauer der Administrativuntersuchung legten die bisherigen TaZ-Schulleiter Oliver Matz und Steffi Scherzer im Juni 2022 ihre Arbeit nieder. An der Stelle von Matz und Scherzer übernahm sodann ein Interimsleitungsteam unter dem Vorsitz von Samuel Wuersten. Scherzer wurde zudem per 31. Juli 2022 regulär in den Ruhestand ver­abschiedet.

Am 16. Juni 2022 informierte die TaZ, dass der damalige ZHdK-Rektor Meier die Rudin Cantieni Rechtsanwälte AG aus Zürich mit der Administrativuntersuchung beauftragt ­hatte. «Die vollständig dokumentierten Ergebnisse sind für Ende des 1. Quartals 2023 zu erwarten», hiess es damals. Bis die Resultate vorliegen, dauert es nun also noch ein paar ­Wochen.

Mehr Anmeldungen als in den vergangenen zwei Jahren

In einem Interview mit der «Zeit» machte der damalige Rektor Meier im Juni 2022 klar, dass er es verstehe, wenn Eltern damit zuwarten, ihre Kinder an die TaZ zu schicken, «bis das ­Resultat der Untersuchung vorliegt». Auf sinkende Anmeldezahlen war man also gefasst.

Hatte die Berichterstattung über die Missbrauchsvorwürfe an der TaZ nun auf die Zahl der an der Ausbildung interessierten Personen einen Einfluss? Offenbar nicht. Denn die ZHdK, der die TaZ angegliedert ist, schreibt hierzu auf ­Anfrage: «Die Anmeldezahlen zum Eignungstest für die Aufnahme in das Grundstudium ­lagen in den vergangen beiden Jahren bei 18 Anmeldungen. Für den Eignungstest für das ­kommende Schuljahr 2023/24 liegen ­bislang 21 Anmeldungen vor.» (chm)