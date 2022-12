Anfang dieses Jahres nahm sich die SP-Vizepräsidentin und Nationalrätin des Kantons Zürich, Jacqueline Badran, eine Auszeit von der Politik. Im «TalkTäglich» spricht sie unter anderem über die Beweggründe für ihre Pause, wie sie ihren Ehemann an einem Cola-Automaten kennengelernt hat und an was sie glaubt.