Heger-Davis tritt die Nachfolge von Giaco Schiesser an, der Ende Frühlingssemester 2018 pensioniert wird. Der Fachhochschulrat bezeichnet Swetlana Heger-Davis als "international renommierte Künstlerin mit Führungserfahrung".

Sie studierte an der Universität für angewandte Kunst Wien und der Musashino Art University in Tokio. Als freischaffende visuelle Künstlerin habe sie ihre Werke weltweit in Ausstellungen gezeigt, unter anderem auch an der Manifesta 11 in Zürich. Ab 2012 lehrte sie als Professorin für Fine Arts an der Umeå Academy of Fine Arts (Schweden), der sie zuletzt als Rektorin vorstand.