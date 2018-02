Wann war die SVP letztmals im Zürcher Stadtrat vertreten?

Als bis heute letzter Zürcher Stadtrat amtierte von 1986 bis 1990 Kurt Egloff. Seither hat die Partei immer wieder Anlauf genommen, mit Einer-, Zweier- oder Dreierkandidaturen. Sie hat prominente Namen ins Rennen geschickt wie Gody Müller, Emil Grabherr oder Rolf André Siegenthaler, aber auch weniger bekannte. Sie hat es mit Gemässigteren und Pointierteren versuchten. Aber spätestens im zweiten Wahlgang war jeweils Schluss.

Wie ist die lange Absenz in der Exekutive zu erklären?

Sie ist wohl der Preis des Erfolges, den die Partei seit den 1990ern in der Deutschschweiz aufweisen kann. Sie polarisierte und legte damit in den Parlamenten zu, nicht zuletzt auch auf Kosten der anderen bürgerlichen Parteien. Bei Regierungswahlen fehlen ihren Kandidaten dann oft diese anderen bürgerlichen Stimmen, ohne die es in der Exekutive keine Sitze zu holen gibt. In Zürich, wo Bürgerliche nur rund die Hälfte der Wählerschaft ausmachen, schlägt der Effekt voll durch.

Wie stehen die Chancen auf einen Sitz diesmal?

Zu ersetzen sind die Sitze von Claudia Nielsen (SP), Andres Türler (FDP) und Gerold Lauber (CVP). Von den Bürgerlichen tritt nur Filippo Leutenegger (FDP) wieder an. Seit Nielsen vor einer Woche ihren Rückzug bekannt gegeben hat, ist eine neue Dynamik im Wahlkampf, die auch bürgerlicherseits Hoffnungen weckt. Dies umso mehr, als Richard Wolffs (AL) Wiederwahl nicht als sicher gilt. Er steht in der Kritik wegen des besetzten Koch-Areals. Mit dem grossen Kandidatenfeld links wie rechts würde ein Stadtratsmandat für die SVP dennoch eine Überraschung bedeuten.

Auf welche Inhalte setzt man?

Dass es Zürich gut gehe, liege an den Zürcher Unternehmen, nicht an den rot-grünen Politikern, sagt Tuena. Angesichts rekordhoher Steuereinnahmen gelte es, Schulden abzubauen, um gerüstet zu sein, wenn die Zinsen steigen und wieder rauere Zeiten anbrechen.

Wie hoch ist das Wahlkampfbudget?

Dazu gebe man keine Auskunft, sagt Tuena. Das Budget liege im Rahmen der anderen grossen Parteien in der Stadt Zürich.