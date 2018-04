Laut Fehr ist seine Vorlage zur Regelung der Sozialdetektive vom kantonalen Datenschützer abgesegnet. Sie könnte als Gegenvorschlag zu einer kantonsrätlichen Initiative fungieren, die Sozialdetektiven auch technische Hilfsmittel zur Ortung von Sozialhilfebezügern zugesteht. Doch Mitinitiantin Linda Camenisch (FDP) bleibt dabei: «Man soll auch technische Hilfsmittel wie GPS benützen können», sagte die Walliseller Sozialvorsteherin auf Anfrage. «Das beträfe nur wenige Fälle, hätte aber präventive Wirkung.»

Bekenntnis zu Skos-Richtlinien

Eine weitere Front in der Sozialhilfe-Debatte betrifft die Höhe der Sozialleistungen. Der Zürcher Regierungsrat bekennt sich dabei zu den Richtlinien der Schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe (Skos), wie Fehr betonte. Eine schweizweit einheitliche Regelung sei wichtig, um «Sozialtourismus» zu verhindern. Namentlich kritisierte Fehr den Kanton Bern, dessen Regierung für eine Kürzung des Grundbedarfs in der Sozialhilfe einsteht. Im Zürcher Gesetzesentwurf ist der Verweis auf die Skos-Richtlinien allerdings nicht im eigentlichen Gesetzestext, sondern nur in den erläuternden Bemerkungen und im Regierungsrats-Beschluss zur Gesetzesrevision enthalten.

Den Grünen ist dies zu unverbindlich. Sie fordern, dass die Anwendung der Skos-Richtlinien im Gesetz festgeschrieben wird, wie sie in einer Medienmitteilung schreiben. Die SP hingegen lobt ihren Regierungsrat dafür, dass er in der Gesetzesvorlage explizit auf die Skos-Richtlinien hinweise. SVP-Kantonsrat Claudio Schmid hingegen kritisiert, die Skos-Richtlinien würden damit «in Stein gemeisselt». Die SVP versteht Fehrs Vorlage als «Handbuch der Sozialindustrie». Stattdessen sollte man besser beim «Riesenkatalog an Zusatzleistungen», der zum Sozialhilfe-Grundtarif von monatlich 986 Franken hinzukomme, einen Selbstbehalt der Bezüger einfordern, fordert Schmid.

Kein Soziallastenausgleich

Ein heisses Eisen in der Diskussion um Sozialhilfe ist auch die Aufteilung der Kosten zwischen Kanton und Gemeinden. Bislang galt die Regel, dass der Kanton bei Schweizern vier Prozent der Kosten übernimmt, bei Ausländern hingegen während zehn Jahren 100 Prozent. Neu übernähme der Kanton gemäss der Gesetzesvorlage bei allen Sozialhilfebezügern 25 Prozent der Kosten. Für Gemeinden mit hohem Ausländeranteil könnte dies erhebliche Mehrkosten bringen, wie Camenisch einwandte.