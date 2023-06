Strassenverkehrsunfall Mann in Kloten von Tram erfasst und schwer verletzt Ein Mann ist Samstagnacht in Kloten beim Überqueren der Gleise von einem Tram erfasst worden. Der 30-Jährige wurde dabei schwer verletzt.

Der Mann musste schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht werden. Symbolbild: Gaetan Bally/Keystone

Ein 30-jähriger Mann wollte das Tramtrassee an der Flughafenstrasse überqueren. Dabei wurde er von einem in Richtung Flughafen fahrenden Tram erfasst und schwer verletzt. Der Unfall ereignete sich kurz nach 23.15 Uhr an der Flughafenstrasse, wie die Kantonspolizei Zürich am Sonntag mitteilte.

Der Verletzte musste mit dem Krankenwagen ins Spital gebracht werden. Wegen des Unfalls war die Tramlinie zwischen Bahnhof Oerlikon und Zürich Flughafen ab etwa 23:20 Uhr bis Betriebsschluss unterbrochen.(sda/chm)