Strassenverkehr Zürichs Strassen-Belebungsprojekt nur an einem Standort gesichert Das Projekt «Brings uf d’Strass!» wird in diesem Sommer zum zweiten Mal durchgeführt. Es stösst allerdings auf Widerstand. Von vier Standorten mussten zwei definitiv verworfen werden, und bei einem weiteren ist die Durchführung noch ungewiss.

Im Sommer 2021 führte die Stadt Zürich das Projekt «Brings uf d’Strass!» zum ersten Mal durch. Unter anderem die Fritschistrasse war damals während einigen Sommerwochen gesperrt. KEYSTONE / Ennio Leanza

Sicher ist bislang einzig, dass vom 12. August bis 25. September die Entlisbergstrasse im Kreis 2 für den Verkehr gesperrt und den Anwohnenden zur vielfältigen Nutzung überlassen werden soll, wie aus einer Mitteilung des Tiefbauamtes vom Mittwoch hervorgeht.

«Spielkisten, Pflanztröge, Sandkasten und Hängematten sollen das Wohnumfeld temporär aufwerten», heisst es in der Mitteilung. Zudem seien bereits Ideen wie ein «Flohmi», eine Tauschbörse oder ein Spielabend eingereicht worden.

Auch an der Ankerstrasse ist derzeit noch eine temporäre Sperrung denkbar. Das Tiefbauamt ist im Dialog mit Befürworterinnen und Befürwortern sowie mit Gegnerinnen und Gegner des Projekts. Nach einem Workshop im Februar und einer Begehung vor Ort im Mai würden die Gespräche mit Anwohnenden und Gewerbetreibenden nun fortgesetzt. Diese sollen klären, «ob und wie eine Umsetzung denkbar wäre», schreibt das Tiefbauamt.

Keine Sperrung an der Hellmut- und Zschokkerstrasse

An der Hellmutstrasse im Kreis 4 und an der Zschokkestrasse im Kreis 10 kann in diesem Sommer hingegen definitiv nichts auf die Strasse gebracht werden.

Bei der Hellmutstrasse wurde angesichts der nahen Bäckeranlage und Langstrasse die Befürchtung laut, dass das Projekt vermehrt zu ungewollten Menschenansammlungen führen könnte. Anwohnende planen gemäss Mitteilung nun «eine temporäre Begrünung in einem kleinen Rahmen». Bei der Zschokkestrasse verhinderte eine Einsprache die temporäre Strassenumgestaltung. (sda)