Strassenverkehr Kantonspolizei Zürich kontrolliert rund hundert Motorräder Im Rahmen der Motorrad-Kampagne «Kein Risiko - kein Lärm!» büsste die Kantonspolizei am Sonntagnachmittag mehrere Töfffahrer.

Polizeikontrolle an der Irchelstrasse in Zürich (Symbolbild). Keystone

Die Kantonspolizei Zürich hat am Sonntagnachmittag in Freienstein ZH rund hundert Motorräder und drei Mopeds kontrolliert. Bei den meisten der Fahrzeuge war nach Polizeiangaben alles in Ordnung.

Die Kontrolle fand zwischen 13.00 Uhr und 17.00 Uhr auf der Irchelstrasse statt, wie die Polizei am Sonntag in einem Communiqué schrieb. Ein Kontrollierter wurde verzeigt, weil sein Motorrad nicht den Vorschriften entsprach. Vier weitere Personen erhielten eine Busse, da ihre Pneus zu wenig Profil hatten.

Die Kontrolle fand ihm Rahmen der Motorrad-Kampagne «Kein Risiko - kein Lärm!» statt. Die Polizistinnen und Polizisten machten die Kontrollierten auf die Wichtigkeit der vollständigen Schutzausrüstung und einer rücksichtsvollen Fahrweise aufmerksam.