Strassenverkehr In der dritten Röhre des Gubristtunnels rollt der Verkehr Seit dem frühen Donnerstagmorgen fliesst der Verkehr Richtung Bern in der dritten Röhre des Gubristtunnels.

Die fertiggestellte dritte Röhre des Gubristtunnels am Donnerstag, den 23. März 2023. Symbolbild: Christian Merz/Keystone

Der Verkehr rollt: Um 4 Uhr am Donnerstagmorgen ist die dritte Röhre des Gubristtunnels in Betrieb genommen worden. Nun fliesst der Verkehr in Richtung Bern durch den neuen Tunnel.

Wegen der neuen Verkehrsführung bittet das Bundesamt für Strassen (Astra) um erhöhte Aufmerksamkeit, wie es in einer Mitteilung schreibt. Bei der Tunnelausfahrt in Weiningen wird auch weiterhin gebaut. In der neuen Röhre stehen zurzeit nur zwei Fahrspuren für den Verkehr zur Verfügung. Die offizielle Eröffnung mit Freigabe der dritten Spur ist für Anfang Juli geplant.

Nun werden noch die beiden anderen Röhren des Gubristtunnels saniert. Die Arbeiten am Ausbau der Nordumfahrung Zürich inklusive der Überdeckung Weiningen werden voraussichtlich Ende 2027 abgeschlossen.(sda)