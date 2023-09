Ständeratswahlkampf Zwei Frauen und fünf Männer streiten um zwei Stöckli-Sitze Sieben Kandidierende für die beiden Zürcher Ständeratssitze debattierten bei «Tele Züri» über aktuelle Themen. Eine Übersicht mit Blick hinter die Kulissen.

Ständerat Daniel Jositsch (SP, links) im Gespräch mit Gregor Rutz (SVP, rechts), Tiana Moser (GLP) und Tele-Züri-Moderator Oliver Steffen. Bild: Alex Spichale

Der Wahltag 22. Oktober rückt näher, die heisse Phase des Wahlkampfs läuft. Da hilft den Kandidaten ein kühles Bier, während sie in den Tele-Züri-Räumen in Zürich Nord auf ihren Auftritt warten. «Sie sind gut gelaunt, kommt gut», sagt Seline Meier, Redaktionsleiterin der Sendung «Talk Täglich» im Vorbeigehen zum Reporter der «Limmattaler Zeitung», die wie «Tele Züri» zu CH Media gehört. Zu Gast im Studio sind an diesem ersten von zwei Abenden mit sieben Zürcher Ständeratskandidatinnen und -kandidaten: SP-Ständerat Daniel Jositsch (58), GLP-Nationalrätin und Fraktionschefin Tiana Moser (44) und SVP-Nationalrat Gregor Rutz (50).

Moser, Rutz und Jositsch posieren noch rasch für ein Foto im Studio. Dann geht’s los – zum Aufwärmen mit ein paar kurzen Fragen von Moderator Oliver Steffen: Was halten die Kandidierenden von geschlechtsneutralen WCs in öffentlichen Gebäuden? Rutz ist dagegen. Jositsch fände es «durchaus sinnvoll». Moser meint: «Kann man machen.» Es brauche aber auch Frauen-WCs, das sei vielen Frauen ein Anliegen.

Nächste Runde: Braucht die Schweiz neue Atomkraftwerke? Zweimal Nein (Moser, Jositsch), einmal Ja (Rutz).

Was tun gegen steigende Krankenkassen-Prämien?

Weiter geht’s im Schnelldurchlauf durch aktuelle Themen: Was tun gegen die massiv steigenden Krankenkassenprämien? Soll der Bund von den Kantonen die Spitalplanung übernehmen? Es sei schwierig, gegen den Willen der betroffenen Bevölkerung Spitäler zu schliessen, meint Jositsch. Er plädiert dafür, die Prämienlast für die Versicherten durch staatliche Prämienverbilligung bis in die Mittelschicht zu entschärfen.

Moser erinnert an GLP-Mitgründerin Verena Diener. Diese hatte als Gesundheitsdirektorin und damals noch Grüne Ende der 1990er-Jahre die Schliessung mehrerer kleiner Spitäler im Kanton Zürich veranlasst und damit Kosten gesenkt. «Es braucht eine überkantonale Spitalplanung», sagt Moser.

Rutz findet, SVP-Gesundheitsdirektorin Natalie Rickli mache «keinen schlechten Job». Sein Rezept: Behandlungen seien von Arzt und Patient zu definieren, nicht von Krankenkassen und Beamten. Es gelte zu überprüfen, was alles durch die Grundversicherung abzudecken sei.

Was tun gegen steigende Mieten?

«Rutz und Jositsch haben zu viel Redezeit, Themawechsel», sagt Redaktionsleiterin Meier im Regieraum – und rät Moderator Steffen via Kopfhörer, Tempo zu machen. Also: Themawechsel, steigende Mieten.

Blick in den Regieraum: Talk-täglich-Redaktionsleiterin Seline Meier ist am Drücker. Bild: Alex Spichale

Moser hält den Wohnungsmarkt für überreguliert. Und betont: «Ein Mietzinsdeckel löst das Problem nicht.» Stattdessen wäre es laut der GLP-Kandidatin besser, in Zürich mehr Wohnhäuser aufstocken zu können. Generell sollte laut Moser im Siedlungsgebiet mehr gebaut werden.

SVP-Kandidat Rutz meint: «Am besten wäre es, etwas gegen die Zuwanderung zu tun.» Auch eine Vereinfachung des Bauens und der Ausbau von Dachstöcken könnten helfen, so der Präsident des Stadtzürcher und Vizepräsident des kantonalen Hauseigentümerverbands weiter.

Jositsch setzt darauf, den gemeinnützigen Wohnungsbau zu fördern und Bauvorschriften zu vereinfachen. «Bauen ist heute zu kompliziert», hält auch der SP-Ständerat fest.

Beim Thema Ukraine gibt Jositsch Rutz recht

Nächstes Thema ist die Schweizer Neutralität angesichts des Ukrainekriegs. Rutz meint: «Ein paar Panzer zu verschieben bringt nichts.» Stattdessen könne die Schweiz als neutrale Vermittlerin zwischen den Kriegsparteien einen Beitrag leisten.

Der SVP-Kandidat erhält Unterstützung von SP-Ständerat Jositsch: «Rutz hat recht: Wir können Boden bieten für eine Verhandlungslösung», sagt Jositsch. Eine Änderung der Neutralität bräuchte hingegen eine Verfassungsänderung und Volksabstimmung, so der Rechtsprofessor weiter. Und nach heutigem Recht wäre der Export von Kriegsmaterial, das in der Ukraine landet, gemäss Jositsch eine Neutralitätsverletzung.

Anders sieht es Moser: «Wir stehen auf der Seite der Freiheit, des Völkerrechts, der Menschenrechte.» Sie stehe daher ein für eine Weitergabe von Waffen an die Ukraine. Zudem solle die Schweiz mehr humanitäre Hilfe leisten.

Die zweite Gesprächsrunde

Auch sie kandidieren für die Zürcher Ständeratswahlen (v.l.): Niklaus Gugger (EVP), Regine Sauter (FDP), Philipp Kutter (Die Mitte), Daniel Leupi (Grüne), Moderation Patricia Zuber (in der Mitte). Alex Spichale

Donnerstagabend, Teil 2 des Zürcher Ständeratswahl-Talks. Diesmal sind vier Kandidierende im Studio – mit Moderatorin Patrizia Zuber: FDP-Nationalrätin Regine Sauter (57), CVP-Nationalrat Philipp Kutter (48), der Zürcher Stadtrat Daniel Leupi (Grüne, 57) und EVP-Nationalrat Niklaus Gugger (53). Statt Bier ist nun Wasser gefragt.

Und dann wieder Aufwärmen mit schnellen Fragen: Worauf sind Sie stolz? «Dass ich sachlich argumentieren kann», sagt Sauter. Und Kutter: «Ich gehe offen auf Menschen zu.» Gugger sieht sich als Menschenfreund. Leupi setzt gern Zeichen, etwa, indem er jemandem, dem es nicht so gut geht, eine Karte schreibt.

«TalkTäglich»-Spezial Ständeratswahlen mit Niklaus Gugger, Regine Sauter, Philipp Kutter, Daniel Leupi. Video: Tele Züri

Weiter geht’s mit dem Thema, das derzeit die innenpolitischen Schlagzeilen beherrscht: die steigenden Gesundheitskosten. Behandlungen vermehrt ambulant statt im Spital vorzunehmen ist Sauters erstes Rezept dagegen. Zudem plädiert sie für eine Budgetkrankenkasse mit weniger Leistungen.

Kutter entgegnet: «Da bin ich kritisch.» Denn das könne zu einer Zweiklassenmedizin führen. Der Mitte-Nationalrat hält aber auch fest: «Wir müssen auf der Kostenseite ansetzen. Wir können das Problem nicht nur mit Prämienverbilligung angehen.» Auch er ist für den Grundsatz ambulant statt stationär.

Gugger sieht Telemedizin als Lösungsansatz. Dafür brauche es finanzielle Anreize. Gegenüber einer Notfallpauschale für Leute, die die Notfallstation eines Spitals aufsuchen, sei er daher nicht abgeneigt.

Leupi sagt: «Die Kantone müssen die Prämienverbilligung massiv ausbauen.» Und: Eine Einheitskasse könne helfen, Kosten zu senken. Denn auch die vielen Wechsel von einer Krankenkasse zur anderen bei jeder Prämien-Erhöhungsrunde lösten Kosten aus.

Vom Vorkaufsrecht zum Bewusstseinswandel

Nächstes Thema, wieder steigende Mieten: Braucht es eine staatliche Mietzinskontrolle? «Sicher nicht», findet Sauter. «Es braucht keine neue staatliche Reglementierung.» Leupi weist darauf hin, dass bei Ersatzneubauten zumeist die Mieten steigen. Mehr zu bauen sei daher in der Stadt faktisch gleichbedeutend mit dem Verlust von günstigen Wohnungen. Ein Vorkaufsrecht für Gemeinden bei Immobilien hingegen könne helfen.

Kutter kritisiert, es sei schwieriger geworden, neue Wohnungen zu bauen. Und fügt an: Mietzinsdeckel seien auch keine Lösung. Gugger meint: Wichtig sei, ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass man auch mit weniger Wohnraum auskommen könne, etwa wenn die Kinder ausgezogen sind.

Längere Laufzeit für Atomkraftwerke

Letzter Themenblock: Klimapolitik. Sauter verweist auf das Klimaschutzgesetz, wonach die Schweiz bis im Jahr 2050 eine CO 2 -Neutralität anzustreben habe. Dabei gelte es, offen zu sein, um den technologischen Fortschritt einbeziehen zu können. Die FDP-Nationalrätin weiter: «Wir müssen die Stromproduktion mindestens verdoppeln, um das CO 2 -Ziel zu erreichen.» Dafür brauche es sowohl den Ausbau der erneuerbaren Energie als auch längere Laufzeiten für Atomkraftwerke.

Kutter setzt ebenfalls auf gesetzliche Rahmenbedingungen wie das Klimaschutzgesetz, die die Richtung vorgeben. Auch er hält fest: Momentan brauche es noch die Bandenergie der Atomkraftwerke. Deren Laufzeit sei auszudehnen, so der Mitte-Nationalrat.

Leupi plädiert für den Ausbau der Solarenergie und anderer erneuerbarer Energie. Der Grüne betont: «Wir brauchen mehr Energieeffizienz.» EVP-Nationalrat Gugger, selbst Besitzer eines Altbaus in Winterthur, will Anreize schaffen, damit Hausbesitzer möglichst schnell auf erneuerbare Energie umsatteln.

Zum Schluss erfährt man noch Persönliches: Leupis letzte Demo war die Pride-Parade. Bei den Critical-Mass-Velodemos sei er nie mitgefahren. Sauter sagt, sie sei keine Feministin, weil: «In der Schweiz haben junge Frauen alle Chancen.» Kutters Erkenntnis nach seinem schweren Skiunfall lautet: «Nutzt Eure Zeit, verliert Euch nicht in Kleinigkeiten.» Und der in Indien geborene, von Schweizern adoptierte Gugger zeigt sich demütig. Denn er hätte ebenso als Strassenkind aufwachsen können.