Ständeratswahlen Philipp Kutter will in den Ständerat Am Dreikönigsgespräch gab die Mitte Zürich bekannt, dass sie mit dem Mitte-Nationalrat einen Sitz im Ständerat erobern will.

Nationalrat Philipp Kutter (Mitte) soll den Kanton Zürich künftig im Ständerat vertreten. (Archivbild) Peter Klaunzer/KEYSTONE

Die Mitte Kanton Zürich hat gestern anlässlich des Dreikönigsgesprächs bekanntgegeben, mit wem sie in den Ständeratswahlkampf steigen will. Es ist Nationalrat Philipp Kutter. Definitiv über die Kandidatur wird allerdings die Delegiertenversammlung vom 26. Januar befinden, wie es in einer Mitteilung heisst.

Der 47-jährige Kutter ist seit 2018 Nationalrat und seit 2010 Stadtpräsident von Wädenswil. Die National- und Ständeratswahlen finden am 22. Oktober statt.

Der amtierende Zürcher Ständerat Ruedi Noser (FDP) wird dann nicht mehr antreten. Seine Partei will den Sitz mit Nationalrätin Regine Sauter verteidigen. SP-Ständerat Daniel Jositsch will hingegen nochmals antreten. Auch die Grünen und die GLP sind mit im Rennen. Die Grünen haben den Zürcher Stadtrat Daniel Leupi nominiert. Für die GLP geht Nationalrätin Tiana Moser ins Rennen. Kandidaturen von weiteren Parteien sind noch offen. (liz)