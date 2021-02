Stäfa Mehrfamilienhaus brennt: Bewohner werden rechtzeitig evakuiert Beim Brand eines Mehrfamilienhauses am Mittwochnachmittag in Uerikon, Gemeinde Stäfa, mussten mehrere Personen evakuiert werden. Niemand wurde verletzt. Der entstandene Sachschaden dürfte mehrere hunderttausend Franken betragen.

Die Feuerwehr vor dem brennendem Haus. Kantonspolizei Zürich

Kurz nach 16 Uhr bemerkte eine Bewohnerin der Liegenschaft Rauch im Gebäude. Umgehend alarmierte sie die Feuerwehr und leitete die Evakuierung der übrigen Hausbewohner ein. Beim Eintreffen der Löschkräfte stand der Dachstock des Gebäudes in Brand. Die acht erwachsenen Bewohner und elf Kinder konnten das Gebäude in der Zwischenzeit unverletzt verlassen. Ein Kind musste von der ausgerückten Sanität kurzzeitig betreut werden. Die Löscharbeiten gestalteten sich als schwierig und dauerten in den Abend hinein. Ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Gebäude konnte erfolgreich verhindert werden.



Die Ursache des Feuers ist derzeit nicht bekannt und wird abgeklärt. Ein Zusammenhang mit einer zum Brandzeitpunkt über Uerikon aktiven Gewitterzelle kann nicht ausgeschlossen werden. Durch das Feuer erstand ein erheblicher Sachschaden, der auf mehrere hunderttausend Franken geschätzt wird.

Während dem Einsatz standen diverse Personen für die Betreuung der betroffenen Bewohner im Einsatz. Da das Gebäude nicht mehr bewohnbar war, musste für alle Bewohner Unterbringungsmöglichkeiten organisiert werden.

