Stadtzürcher Wahlkampf Abgangsentschädigungen: «Die SVP rennt offene Türen ein», sagt die SP-Stadtratskandidatin Die per Volksinitiative bekräftigte SVP-Forderung nach weniger Abgangsentschädigungen bei der Stadt Zürich stösst auch bei Stadtratskandidatinnen der FDP und der SP auf Anklang. Allerdings könnte die Initiative rasche Reformen verzögern.

Stephan Iten, Stadtratskandidat und Gemeinderat der SVP Zürich, bekämpft per Volksinitiative die hohen Abgangsentschädigungen der Stadt Zürich. zvg

Stephan Iten, SVP-Kandidat für die Zürcher Stadtratswahlen und Gemeinderat, wurde seit Dienstag öfters auf einen Artikel der «Limmattaler Zeitung» angesprochen, wie er auf Anfrage sagt. Darin war zu lesen, dass ein SVP-Mitglied bei seinem Abgang aus der Vormundschaftsbehörde von der Stadt Zürich 905'000 Franken erhielt – und damit die wohl höchste Abgangsentschädigung, die die Stadt in den letzten zehn Jahren ausbezahlt hat. Iten hatte Anfang Januar an einer Medienkonferenz die SVP-Volksinitiative «Keine goldenen Fallschirme für abtretende Behördenmitglieder» vorgestellt – zum Auftakt der Unterschriftensammlung und gerade rechtzeitig vor den Stadtzürcher Wahlen vom 13. Februar. Er erwähnte dabei ausschliesslich SP-Mitglieder, die hohe Abgangsentschädigungen erhielten.

Nun räumt Iten ein, er habe von der hohen Abgangsentschädigung des ehemaligen SVP-Behördenmitglieds nicht gewusst. «Aber es spielt auch keine Rolle», so der SVP-Stadtratskandidat.

«Wir haben unsere Initiative allgemein gegen horrende Abgangsentschädigungen gemacht. Das soll auch für unsere Behördenmitglieder gelten.»

Die Initiative verlangt, dass künftig nur noch Stadtratsmitglieder, die unfreiwillig aus dem Amt ausscheiden, Anspruch auf Abgangsentschädigungen der Stadt Zürich haben – und zwar auf maximal ein Jahressalär. Andere Behördenmitglieder, wie zum Beispiel Schulkreispräsidentinnen und -präsidenten, die Ombudsperson und die Datenschutzbeauftragte der Stadt Zürich, würden beim Abgang leer ausgehen. Heute erhalten sie je nach Alter und Amtsdauer bei einem freiwilligen Abgang bis zu 4, bei einem unfreiwilligen maximal 4,8 Jahresgehälter als Abgangsentschädigung.

Doch warum erwähnte Iten bei der Präsentation der Initiative ausschliesslich SP-Mitglieder als abschreckende Beispiele? «Ich habe einfach die Beispiele gebracht, die zuletzt in der öffentlichen Diskussion waren», so der SVP-Stadtratskandidat. Dass auch Mitglieder anderer Parteien kräftig absahnten, darunter Parteikollegen, ändere nichts an seiner Haltung. «Unsere Initiative würde mich als Stadtrat ja auch betreffen», sagt Iten.

Reformbedarf sehen auch andere Parteien

Sonja Rueff-Frenkel, die für die FDP als Stadtratskandidatin antritt, könnte im Falle ihrer Wahl dereinst von einer Neuregelung der Abgangsentschädigungen ebenfalls betroffen sein. Auch sie sieht Reformbedarf gegenüber der heutigen Regelung. Diese besagt, dass Stadtrats- und hochrangige Behördenmitglieder selbst nach einem freiwilligen Abgang und auch wenn sie bereits einen neuen Job haben, noch von der Stadt kassieren können. Das müsse geändert werden, findet Rueff-Frenkel.

Nebst der SVP-Initiative liegt auch ein Reformvorschlag des Zürcher Stadtrats vor. Dieser ist vom Grundmuster her gleich wie die bestehende Regelung, sieht aber deutlich tiefere Abgangsentschädigungen vor. Der Höchsttarif läge mit der Stadtratsvorlage neu bei 2,8 Jahreslöhnen (bei unfreiwilligem Abgang) respektive 2,5 (bei freiwilligem Ausscheiden). «Ich tendiere eher zur SVP-Initiative», sagt Rueff-Frenkel. Doch die vom Gemeinderat noch zu findende Lösung müsste gemäss der FDP-Stadtratskandidatin, die auch Kantonsrätin ist, irgendwo zwischen der SVP-Initiative und der Stadtratsvorlage liegen.

Rueff-Frenkel sagt: «1,5 Jahreslöhne sind das Maximum.» Mit 367'000 Franken lag die Entschädigung, die FDP-Stadtrat Martin Vollenwyder nach seinem freiwilligen Abgang 2013 erhielt, in dieser Grössenordnung. Doch gemäss Rueff-Frenkel sei auch das Einkommen, das jemand nach seinem Abgang von der Stadt in einem neuen Job hat, beim Bemessen der Abgangsentschädigung zu berücksichtigen.

Auch die SP sieht Reformbedarf: «Die heute geltende Regelung führt gerade bei Leuten, die freiwillig gehen, zu überrissenen Abgangsentschädigungen», sagt SP-Stadtratskandidatin Simone Brander, die Vizepräsidentin der SP-Gemeinderatsfraktion ist. Und sie fügt an: «Die SVP rennt mit ihrer Initiative offene Türen ein.»

Gemeinderatskommission will Resultate bis im April

Allerdings könnte die SVP-Initiative nun Reformen verzögern, gibt Brander zu bedenken. Denn derzeit beschäftige sich die zuständige Gemeinderatskommission mit dem Reformvorschlag des Stadtrats. Der Plan sei, die Kommissionsberatung noch in der laufenden Legislaturperiode abzuschliessen, also bis zu den Frühlingsferien im April.

«Es wäre besser, wenn die SVP ihre Vorschläge in die Kommission einbrächte»,

sagt Brander. Dann liesse sich schneller ein Resultat erreichen, als wenn später noch eine Volksabstimmung zum gleichen Thema folge.

Ob sie inhaltlich eher zur SVP-Initiative oder zum Vorschlag des Stadtrats neige, könne sie angesichts der laufenden Kommissionsberatung nicht sagen, erklärt Brander. Es gelte das Kommissionsgeheimnis.