Stadtzürcher stimmen für neue Regeln für Zahlungen an Entwicklungshilfe

Ja zu Schulhaus, Sozialzentrum und Kriminaltechnik

Die Stadtzürcher Stimmberechtigten haben noch drei weitere Vorlagen klar angenommen. So kann die Schulanlage Allmend für rund 250 Schülerinnen und Schüler in Wollishofen gebaut werden. Der dafür nötige Objektkredit über 57,3 Millionen Franken wurde mit einem Ja-Stimmenanteil von 89,1 Prozent angenommen.

Vom Kredit entfallen 43,7 Millionen Franken auf den Bau der Schulanlage, 4,9 Millionen auf die Erstellung einer Passerelle und 8,7 Millionen auf die Übertragung des Grundstücks vom Finanz- ins Verwaltungsvermögen.

Eine Übertragung vom Finanz- ins Verwaltungsvermögen muss auch bei der Vorlage zum Sozialzentrum Wipkingerplatz erfolgen. Die Stadt kann nun in einer eigenen Liegenschaft an der Röschibachstrasse ihr Sozialzentrum für die Kreise 6 und 10 einrichten. Das bestehende in einem Mietobjekt an der Hönggerstrasse ist zu klein geworden.

Mit 55'991 Ja-Stimmen gegen 24'602 Nein-Stimmen angenommen wurde der Objektkredit von knapp 60 Millionen Franken. Rund die Hälfte davon wird für die Umbaukosten an der Röschibachstrasse benötigt, die andere Hälfte für die Übertragung der Liegenschaft ins Verwaltungsvermögen.

Ein Ja aus der Stadt gab es auch zur "Vereinbarung zwischen dem Kanton Zürich und der Stadt Zürich über Errichtung und Betrieb des Forensischen Instituts Zürich (FOR)". Die kriminaltechnischen Abteilungen von Stadt- und Kantonspolizei waren 2010 im Forensischen Institut Zürich (FOR) organisatorisch zusammengelegt worden.

Nun wird auch die Rechtsform angepasst. Da es sich um eine gemeinsame Vereinbarung zwischen Kanton und Stadt Zürich handelt, müssen beide Gemeinwesen zustimmen. Nach dem Ja der Stadtzürcher Stimmberechtigten mit 89 Prozent Ja-Stimmen-Anteil, muss nun der Regierungsrat die Vereinbarung und die notwendigen kantonalen Gesetzesänderungen dem Kantonsrat unterbreiten.