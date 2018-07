Langstrecken-Schwimmer aufgepasst: Die Stadtzürcher Seeüberquerung findet definitiv am Mittwoch, 11. Juli, statt. Dies hat das Organisationskomitee entschieden, wie der Verein am Montag mitteilte. Der Ticketvorverkauf für die bis zu 9000 Schwimmer ist damit am heutigen Montag um 12 Uhr, gestartet.