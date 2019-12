Mehrere Firmen tüfteln zur Zeit an einem neuen Industrie- und Gewerbezaun aus zweiseitigen, vertikalen Solarmodulen. Wie effizient dieser Solarzaun ist, wird anschliessend in einem Feldtest von der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) untersucht. Dies teilte die Stadt Winterthur am Freitag mit.

Der Klimafonds Stadtwerk Winterthur unterstützt den Feldtest inklusive wissenschaftlicher Begleitung mit 40'000 Franken.