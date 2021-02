Autobahndeckel soll Park werden – und mehr als doppelt so teuer

Einst sollten es knapp 40 Millionen sein. Jetzt steigt der Beitrag der Stadt Zürich an die Autobahneinhausung in Schwamendingen auf 84 Millionen, wenn das Volk am 7. März Ja sagt. Dafür gibt's einen Park auf der Autobahn.