Stadtrat will für 6,82 Millionen Franken Altstadt-Haus aufkaufen

Die Stadt Zürich will das Haus Mühlegasse 18 in der Altstadt vollständig aufkaufen. Bisher gehören ihr erst 37 Prozent der Anteile dieses Hauses sowie des dahinterliegenden Hofgrundstückes. Nun will der Stadtrat von einer Erbengemeinschaft den Rest kaufen - für 6,82 Millionen Franken.