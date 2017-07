Nach Marrakesch, Paris, Rom und New York soll das weltweit bekannte Formel-E-Rennen auch in Zürich Halt machen. Dieses Vorhaben will der Verein «E-Mobil Züri» unter Präsident und FDP-Gemeinderat Roger Tognella realisieren. Diese Woche ist der Verein nach nun zweijähriger Vorbereitung der Bewilligung einen Schritt näher gekommen. «Das Gesuch für die Durchführung des E-Prix im Juni 2018 ist am Mittwoch eingegangen. Ein Entscheid des Stadtrats diesbezüglich soll im Laufe des Herbsts fallen», sagt Robert Soós, Sprecher des Sicherheitsdepartements der Stadt Zürich.

Tognella bestätigt, dass man an den bisherigen Eckpunkten des E-Prix weitestgehend festhalten will. Nach wie vor soll das Rennen an einem verkehrsarmen Sonntag im Juni 2018 stattfinden. Die grosse Herausforderung für die Durchführung sei es, die Beeinträchtigung des öffentlichen und privaten Verkehrs möglichst gering zu halten.

Unklarheit bezüglich Rennstrecke

Bezüglich der genauen Rennstrecke hält sich der FDP-Gemeinderat jedoch bedeckt. Start und Ziel der Strecke liegen nach wie vor beim Hafen Enge. «Die Rennstrecke von 2,6 Kilometer verläuft rund um das Versicherungsviertel von Zürich», so Tognella. Damit wiederlegt er den bisherigen Streckenplan, der eine Route vom Hafen Enge über die Tunnelstrasse bis zum Bürkliplatz und entlang der Seepromenade zurück zum Hafen vorgesehen hätte. Ob für das potenzielle Rennen auch Asphaltglättungen notwendig werden, kann Tognella derzeit nicht abschliessend beantworten: «Die Strassen von Zürich weisen einen prädestinierten Belag für solche Rennen auf. Dennoch befinden wir uns diesbezüglich mitten in den technischen Abklärungen.»