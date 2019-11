Stadtpolizei stellt auf Elektroantrieb um

Ausnahmen, also Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor, müssen in Zukunft begründet und extra bewilligt werden, wie die Stadtpolizei am Mittwoch mitteilte.

Nicht alle Abteilungen werden aber schon bald Elektrofahrzeuge nutzen. Für die Sicherheitsabteilung, die Interventionseinheit, das Diensthunde-Zentrum und die Wasserschutzpolizei gibt es derzeit keine passenden Modelle.

Die Fahrzeuge, die derzeit auf dem Markt sind, seien zu klein. Die Stadtpolizei geht aber davon aus, dass in den kommenden Jahren passende Elektromobile entwickelt werden. (sda)