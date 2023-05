Dietikon Billard und Automaten statt Kinosessel und Popcorn: Im Stadtzentrum soll ein Spielsalon entstehen

An der Bremgartnerstrasse 1 im Dietiker Zentrum ist der Bau eines Spielsalons geplant. Damit dürfte endlich wieder mehr Leben in das Gebäude kommen, in dem noch bis Ende 2018 das Kino Capitol zu finden war.