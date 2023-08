Stadtentwicklung Stadt Zürich präsentiert sechs Szenarien fürs Wollishofer Seeufer Das Kibag-Areal ist das Kernstück für die geplante Entwicklung des linken Seeufers in Zürich. Nun legt die Stadt sechs Szenarien dafür vor. Die Firma Kibag plant dort jedoch erst mal gar nichts.

Blick über das linke Stadtzürcher Seeufer: Im Vordergrund die Werft, gefolgt von der Savera-Wiese und dem Gemeinschaftszentrum Wollishofen; anschliessend das Kibag-Areal, die Rote Fabrik und der Cassiopeia-Steg. Valentin Hehli

Grossflächiges Bauland direkt am See: Das gibt es in Zürich kaum noch. Eine Ausnahme bildet das Kibag-Areal in Zürich Wollishofen, gleich neben dem Kulturzentrum Rote Fabrik. Die Firma Kibag produziert hier Beton und hatte schon vor Jahren Pläne für eine Überbauung mit lukrativen Wohnungen und Büros. Sie stellte diese jedoch zurück.

Hintergrund: Das politische Klima hatte sich seit den Nullerjahren verändert. Auf die Bauboom-Euphorie, die die Politik der damaligen Hochbauvorsteherin Kathrin Martelli (FDP) nach dem Schrumpfen der Stadt in den 1990er-Jahren mitgeprägt hatte, folgte vermehrt wieder der Ruf nach günstigem Wohnraum und Freiräumen. Das Stadtzürcher Hochbaudepartement ist seither in den Händen des SP-Politikers André Odermatt.

Nun legt die Stadt sechs Szenarien für das Seeufer zwischen der Roten Fabrik und der Werft der Zürichsee Schifffahrtsgesellschaft vor. Sichtbar sind sie seit Dienstag auf Plakaten beim Gemeinschaftszentrum Wollishofen. Die Szenarien sind das Zwischenergebnis einer Testplanung, die der Stadtrat im Auftrag des Parlaments lanciert hat.

Die Stadt peilt grosszügigen Freiraum an

Der Gemeinderat hatte 2019 einen Vorstoss der Grünen gutgeheissen, wonach die unter Martelli erarbeiteten Kibag-Sonderbauvorschriften zu ersetzen seien. Gefragt sei nun eine Gebietsplanung, die die Bedürfnisse der Stadtbevölkerung nach Erholung, Freiraum und preisgünstigem Wohnraum erfülle. «Ein grosszügiger, öffentlich zugänglicher und flexibel nutzbarer Freiraum ist anzustreben», hielt das Amt für Städtebau aus Odermatts Hochbaudepartement daraufhin fest.

Mehrere Planungsteams haben nun im Auftrag der Stadt die erwähnten sechs Szenarien vorgelegt. Sie tragen Namen wie Happy Lakeside, Weite Bucht und Savera Beach. Oder, etwas nüchterner: Stadt am See, das Urbane Rückgrat respektive Raumsequenzen mit Raum für eine lernende Planung.

Mit Happy Lakeside würde das Kibag-Areal zu einer Konzert- und Veranstaltungsarena, einem «urbanen Dorf», das der Roten Fabrik vom Stadtzentrum aus gesehen vorgelagert ist.

Das Szenario Weite Bucht schüfe zum See hin einen durchgehenden Frei- und Erholungsraum von der Roten Fabrik bis zur Werft. Landseitig könnten auf dem Kibag-Areal Wohnungen entstehen und zum Mythenquai hin Büro- und Dienstleistungsnutzungen.

Savera Beach sieht vor, Kulturgassen und Plätze bei der Roten Fabrik durch eine zusammenhängende Grünfläche mit Strand in Richtung Werft zu ergänzen.

Das Urbane Rückgrat brächte ebenfalls mehr zusammenhängende Grünflächen. Die Kibag-Industriebauten blieben teils erhalten.

Stadt am See setzt beim Kibag-Areal auf Neubauten mit Wohnungen, Gewerbe und Gastronomie. Ein Stichkanal würde die Verbindung zum See herstellen.

Das Szenario Raumsequenzen sieht eine partizipative Entwicklung über die Zeit vor, wie es auf den am Dienstag aufgestellten Plakaten weiter heisst.

Kibag plant keine Veränderung

Allerdings hat die ganze Sache noch einen Haken: Die Grundeigentümerin Kibag plant derzeit keine Veränderung auf dem Areal am Seeufer, wie Firmenchef Ulrich Widmer am Dienstag auf Anfrage sagte. Es gebe auch keinen Zeitplan für eine solche Planung.

«Wir betreiben weiterhin unsere Kerngeschäfte, also auch das Betonwerk, auf dem Areal»,

so Widmer. Der Kibag-CEO betonte, die vom Gemeinderat gutgeheissene Motion verpflichte lediglich den Stadtrat zu Planungsschritten. «Ob wir dann damit einverstanden sind, ist eine andere Frage.» Für eine gute Lösung werde Kibag aber Hand bieten.

Sollte es beispielsweise um einen breiteren Seeuferweg gehen, sei Kibag dafür offen – bei entsprechender Gegenleistung. Eine solche Gegenleistung könnte etwa eine höhere bauliche Ausnutzung des Areals zur Seestrasse hin sein.

Heute gibt es beim Kibag-Areal nur einen schmalen Seeuferweg. Matthias Scharrer

Und: Sollte eine öffentlich zugängliche Arealüberbauung mit Wohnungen, Büros und Gewerbe das Ziel sein, bräuchte Kibag einen anderen Standort für die Betonproduktion.

Widmer erinnert daran, dass bereits seit 2009 gültige Sonderbauschriften vorliegen, nach denen Kibag eine gemischte Wohn- und Gewerbenutzung auf dem Areal realisieren könnte. Diese wurden noch unter FDP-Stadträtin Martelli erarbeitet.

Allerdings hat das Stadtzürcher Stimmvolk den Stadtrat 2011 per Volksabstimmung beauftragt, dafür zu sorgen, dass der Anteil gemeinnütziger Wohnungen in Zürich auf einen Drittel steigt. Und eine Vorgabe von einem Drittel gemeinnütziger, also nicht gewinnorientierter Wohnungen, liesse eine Überbauung für Kibag weniger lukrativ werden. Daher wäre auch der Verbleib der Betonproduktion am Wollishofer Seeufer über das Jahr 2030 hinaus laut Widmer eine Option.

Ufergespräche mit der Bevölkerung

Nichtsdestotrotz soll die von der Stadt lancierte Testplanung nun in Workshops weiterentwickelt werden. Zudem führt die Stadt sogenannte Ufergespräche an den Plakatständen beim Gemeinschaftszentrum Wollishofen durch, um Anregungen aus der Bevölkerung entgegenzunehmen, wie es auf der Website der Stadt heisst. Für das erste Ufergespräch sind am 30. April von 13 bis 16 Uhr Fachpersonen der Stadt vor Ort.

Letztlich soll die Testplanung zu einer stadträtlichen Vorlage führen, für die das Parlament dem Stadtrat bereits zweimal die Frist verlängert hat. Sie läuft nun bis zum 26. Juni 2023.