Stadtentwicklung Hochhauspläne für den urbanen Limmatraum stossen auf Kritik Hinter den Kulissen überarbeitet die Stadt Zürich derzeit ihre Hochhausrichtlinien. Dabei stehen auch brisante Pläne für den Limmatraum zur Debatte.

So könnte der urbane Limmatraum gemäss dem Schlussbericht für die neuen Stadtzürcher Hochhausrichtlinien dereinst aussehen. Bild: zvg

Bis zu 250 Meter hohe Häuser und ganze Hochhausquartiere statt vereinzelter Wolkenkratzer: Ein Planungspapier, mit dem die Stadt Zürich ihre künftigen Hochhausrichtlinien vorbereitet, sorgte bereits Anfang Februar für Schlagzeilen. Was bisher weitgehend unbeachtet blieb: Es enthält auch brisante Pläne für den urbanen Limmatraum. So heisst es in dem Schreiben: «Der bedeutende Stadtlandschaftsraum Limmat wird durch Hochhäuser betont, es entsteht eine Kulisse um den ‹Centralpark› Limmatraum.»

Der fragliche Limmatabschnitt beginnt kurz nach dem Hauptbahnhof und reicht etwa bis zur Europabrücke zwischen den Stadtteilen Höngg und Altstetten. In diesem Abschnitt wären gemäss dem Papier Gebäudehöhen bis 85 Meter vorgesehen. Weiter heisst es im schönsten Stadtplanerdeutsch:

«Der urbane Limmatraum besteht aus einer sequenziellen Ordnung von schlanken Hochhäusern, die dem Flusslauf folgend den Raum als Kombination aus Landschaftsraum, Erholungsraum und Raum für urbane Aktivitäten erschliessen.»

Vorgesehen wäre demnach eine schlanke Hochhaussilhouette mit hoher Durchlässigkeit zum Flussraum. Wobei streckenweise bis hart an die Wasserkante gebaut würde, wie eine Visualisierung im Planungspapier zeigt.

Bei dem Papier handelt es sich um den Schlussbericht zur Aktualisierung der Hochhausrichtlinien des Stadtzürcher Amts für Städtebau. Mehrere Planungs- und Architekturbüros waren daran beteiligt. Die zitierten Ideen für den Limmatraum stammen von einem Team um das Zürcher Architekturbüro E2A und sollen weiter vertieft werden, wie es im Schlussbericht des Amts für Städtebau heisst. Der erarbeitete Ansatz wird in dem Amtsbericht als «sehr vielversprechend» eingestuft.

Beschlossen ist noch nichts. Doch im Herbst sollen die neuen Hochhausrichtlinien vorliegen. Sie würden das gültige Stadtzürcher Hochhausleitbild aus dem Jahr 2001 ersetzen. Darüber zu entscheiden hätten dann allerdings noch der Stadtrat und der Gemeinderat, ebenso über die Umsetzung in der städtischen Bauordnung und im Richtplan, wie Katrin Gügler, Chefin des Amts für Städtebau, gegenüber der «NZZ» sagte.

Wichtiger Erholungsraum werde zerstört

Doch die Hochhauspläne für den Limmatraum schlagen bereits jetzt Wellen. So schreibt der Verein Pro Limmatraum, der den Schlussbericht des Amts für Städtebau auf seiner Website veröffentlichte, von einem «Plan, der nicht nur für die Wildtiere schädlich ist. Den Menschen wird ein weiterer wichtiger Erholungsraum in der Stadt zerstört.» 85 Meter hohe Hochhäuser auf den Limmatufern zwischen Hauptbahnhof und Werdinsel seien eine «lebensfremde Fantasie».

Den zuständigen Stadtrat, Hochbauvorsteher André Odermatt (SP), fordert der Verein Pro Limmatraum per Medienmitteilung auf, das Departement zu wechseln «und ein Departement zu übernehmen, das ihm besser liegt».

Darauf angesprochen, erklärt Odermatts Mediensprecher trocken: «Über die Departementsverteilung entscheidet der Stadtrat.» Odermatt schaffte die Wiederwahl am 13. Februar problemlos. Er erhielt von allen Kandidierenden am drittmeisten Stimmen. Die Departementsverteilung steht noch aus. Ein Ressortwechsel Odermatts, der seit 2010

Stadtrat und Vorsteher des Hochbaudepartements ist, käme überraschend.

Kritiker bekämpften auch Hochhaus-Stadionprojekt

Doch wer steckt hinter dem Verein Pro Limmatraum, der sich bisweilen auch Verein Pro lebenswertes Zürich – Limmatraum nennt? Er entstand Ende 2020 aus dem Umfeld der Gegner des hängigen Hardturm-Stadionprojekts, das eine Stadionfinanzierung durch zwei 137 Meter hohe Hochhäuser vorsieht. Der Verein ist zudem Teil der Allianz für lebenswerte Stadtentwicklung, zu der auch Kritiker der Neubaupläne fürs Zürcher Hochschulquartier zählen.

Medial exponieren will sich vom Verein Pro Limmatraum offenbar niemand: Angaben zu Kontaktpersonen sucht man sowohl in der Medienmitteilung als auch auf der Vereinswebsite vergeblich. Eine Mail-Anfrage blieb unbeantwortet. Und Vereinspräsident Martin Schlup war auch telefonisch nicht erreichbar. Im jüngsten Newsletter auf der Vereinswebsite kündigte er an: «Sicher wird sich unser Verein politische und juristische Schritte überlegen müssen, um das Amt für Städtebau zu stoppen.»