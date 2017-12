Das Abbrennen von privatem Feuerwerk ist in der Silvesternacht vom 31. Dezember 2017 auf den 1. Januar 2018 in bestimmten Zonen verboten. Dies schreibt die Stadt Zürich in einer Mitteilung.

Betroffen ist das Gebiet rund ums Seebecken sowie der Bahnhof Stadelhofen und die Bahnhofstrasse (siehe Plan).