Am meisten Geld benötigt die neue kommunale Wohnsiedlung Leutschenbach im Quartier Seebach. Hier geht es um einen Objektkredit von rund 213 Millionen Franken.

Etwas günstiger - 63,3 Millionen Franken - wird der Neubau der Schulanlage Freilager samt Energiezentrale in Albisrieden. Am wenigsten Geld ist für die dritte Vorlage vorgesehen. Der Ersatzneubau der Wache der Wasserschutzpolizei in der Enge benötigt einen Objektkredit von knapp 21 Millionen Franken.