Die Wanderungsbewegungen im Kanton Zürich stehen im Zentrum der Studie, die am Mittwoch veröffentlicht wurde. Die Statistiker haben nachgewiesen, dass in den Jahren 2011 bis 2016 durchschnittlich 58'000 Personen in den Kanton gezogen und 44'000 abgewandert sind. Die 14'000 Menschen, die unter dem Strich als Zugewinn bleiben, stammen aus dem Ausland.

Zwei Drittel der Zugewanderten sind zwischen 18 und 39 Jahre alt und kommen wegen Arbeit oder Ausbildung in den Kanton. Familien gewinnt der Kanton nur aus dem Ausland, denn es wandern mehr Familien in die übrige Schweiz ab - vor allem in die Nachbarkantone - als von dort her zuziehen.

Zürcher Gemeinden wachsen

Fast alle Zürcher Gemeinden sind in den letzten Jahren gewachsen wegen der positiven Bilanz der Zuwanderung aus dem Ausland. Was die Statistiker auch erfasst haben: Die Zuwanderung bringt mehr junge Frauen in den Kanton, die Kinder zur Welt bringen. Das hat die Geburtenzahlen in den vergangenen Jahren ansteigen lassen.

Die Studie basiert auf Daten von STATPOP, der Statistik der Bevölkerung und der Haushalte, welche das Bundesamt für Statistik aufstellt. Die Bewegungsdaten bilden die Wanderungsstatistik der ständigen Bevölkerung des Kantons Zürich. Kurzaufenthalter oder Menschen, die Asyl beantragen, sind nicht enthalten.