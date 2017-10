Neben Wohnen und Mobilität belastet auch die Ernährung der Menschen die Umwelt. Dies belegt eine Studie des Bundesamtes für Umwelt aus dem Jahr 2011. Als zentraler Treiber der Belastungen von Natur und Umwelt führt die Studie die Landwirtschaft auf. Namentlich wird die maschinelle Bodenbearbeitung, der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln sowie der weltweite Sojaanbau, der zu 80 Prozent für die Produktion von Tierfutter verwendet wird, ins Feld geführt.

Weil gemäss dem überparteilichen Initiativkomitee «Sentience Politics» die Schweizer Politik den Nachhaltigkeitsdiskurs bei der Ernährung zu wenig berücksichtigt, reichten Mitglieder der Stadtzürcher Grünen, Jungen Grünen, SP und JUSO die Volksinitiative «Nachhaltige und faire Ernährung» ein. Das Komitee wollte so die Förderung der ressourcenschonenden Ernährung durch die Stadt in der Gemeindeordnung verankern. Obwohl der Stadtrat die Initiative ohne Gegenvorschlag zur Ablehnung empfahl, formulierte die Mehrheit des Gemeinderates eine entsprechende Vorlage.

In der Folge hat das Initiativkomitee sein Begehren zurückgezogen. Das Zürcher Stimmvolk stimmt am 26. November über den Gegenvorschlag ab, weil auch dieser eine Änderung der Gemeindeordnung vorsieht. Er geht aber deutlich weniger weit als die Forderungen von «Sentience Politics». Neben der Bildung einer städtischen Stiftung zur Förderung der pflanzlichen Ernährung verlangten sie bei öffentlichen Veranstaltungen sowie in den öffentlich-rechtlichen Betrieben eine verstärkte vegetarische und vegane Verpflegung.