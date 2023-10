Stadionbau Streit um den Bau des geplanten Hardturmstadions geht am Verwaltungsgericht weiter Die Realisierung des geplanten Hardturmstadions verzögert sich weiter. Kritiker haben einen Entscheid des Baurekursgerichts ans Verwaltungsgericht weitergezogen.

Das Baurekursgericht hat den Gestaltungsplan des geplanten Hardturmstadions genehmigt. Jetzt ziehen die Kritiker vor das Verwaltungsgericht. Bild: Walter Bieri/Keystone

Der Streit um den Bau des geplanten Hardturmstadions in Zürich geht in die nächste Runde. Die Stadion-Kritiker ziehen einen Entscheid des Baurekursgerichts ans Verwaltungsgericht weiter.

Das Baurekursgericht hatte Ende August entschieden, die Rügen der Kritiker, die vor allem das Ortsbild und den Lärm betrafen, seien unbegründet. Der strittige Gestaltungsplan, genehmigt von der Baudirektion, sei rechtens. Die Rekurse der Kritiker wurden abgewiesen.

Nun ziehen diese weiter vor das Verwaltungsgericht, wie das Projektteam, das das Stadion bauen will, am Dienstag mitteilte. Es sei bedauerlich, dass die Rekurrenten weiterhin keine Bereitschaft zeigten, die deutliche Zustimmung der Zürcher Stimmbevölkerung endlich zu akzeptieren und einzulenken, heisst es in der Mitteilung.

Die Kritiker könnten das Projekt noch länger verzögern. Nach dem Verwaltungsgericht stünde auch noch der Weg ans Bundesgericht offen. (sda)