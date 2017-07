Die Unterbringung des heute 21-jährigen Carlos, der wegen diversen Delikten verurteilt worden ist, beschäftigt die Justiz bereits seit 2011. Damals wurde er nach einem Suizidversuch aus dem Gefängnis Limmattal in die psychiatrische Universitätsklinik Zürich eingewiesen. Dort wurde er während dreizehn Tagen täglich für 23 Stunden an den Händen, Füssen und der Brust sowie an den Oberschenkeln gefesselt. Zudem wurden ihm antipsychotische Medikamente und Neuroleptika verabreicht. Nur für eine Stunde pro Tag hätten ihn Polizisten losgebunden, damit er einen Spaziergang unternehmen konnte, berichtet die NZZ.