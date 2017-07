Der 15-Gault-Millaut-Punkte schwere Koch ist vor 65 Jahren in Samedan geboren. Heute lebt er zusammen mit seiner Frau in Zollikerberg. Zudem gehört er den Cuisiniers de la Principauté de Monaco an und hält den Titel Grand Officier Maître Rôtisseur. Während 14 Jahren führte er das «Castello del Sole» in Ascona, bevor er im Hotel Zürich, dem heutigen «Marriott» tätig war. Bekannt wurde Jacky Donatz aber 1994 mit seinem Zürcher Restaurant «Jacky’s Stapferstube», bevor er zum «Sonnenberg» wechselte. Nun wird er ab August im «Restaurant Coco» am Herd stehen. (az)