In der Geburtenabteilung kamen 998 Babys zur Welt und in der Notfallstation wurden insgesamt 20'270 Patientinnen und Patienten betreut, wie das Spital Limmattal am Donnerstag mitteilte.

Die steigenden Fallzahlen wirkten sich positiv auf die finanziellen Ergebnisse aus: So konnte bei einem Umsatz von rund 183,4 Millionen Franken einen Gewinn von 8,4 Millionen Franken erzielt werden.

Die guten Ergebnisse des Pflegezentrums (50'000 Franken) und des Rettungsdienstes (281'000 Franken) wirkten sich ebenfalls positiv auf das Gesamtresultat des Spitalverbands Limmattal aus.

Damit würden die Erwartungen übertroffen und würden vollumfänglich der mittelfristigen Planung entsprechen, heisst es weiter. Dies ist für den Spitalverband besonders wichtig, da er sein Neubauprojekt "LimmiViva" vollkommen eigenständig finanziert. Ende 2018 soll das neue Spital Limmattal bezugsfertig sein.