Spitäler Stadtspital Zürich behandelt erneut mehr Personen Im Jahr 2022 stieg die Patientenquote im Stadtspital Zürich um 0,6% – und dies trotz Fachkräftemangel.

Das Stadtspital Zürich (hier Standort Triemli) kämpfte im Jahr 2022 mit einem Patientenzuwachs. Symbolbild: Gaetan Bally/Keystone

Das Stadtspital Zürich hat auch 2022 mehr Patientinnen und Patienten behandelt als im Vorjahr. Gleichzeitig hat es mit Fachkräftemangel sowie Teuerung zu kämpfen und verzeichnet ein Defizit von 32,7 Millionen Franken.

Ein Grossteil des Verlusts ist zurückzuführen auf Kosten von rund 31 Millionen Franken für die proaktive Umsetzung der Pflege-Initiative, Temporär-Pflegepersonal sowie die städtisch vorgegebenen Lohnmassnahmen, wie das Stadtspital am Mittwoch mitteilte.

Projekte für Mitarbeitende

Um die Situation in der Pflege nachhaltig zu verbessern, wurden mehrere Projekte lanciert, die Mitarbeitende anziehen und binden sollen, darunter eine höhere Einstufung von Funktionen, flexible Arbeitszeitmodelle, Wiedereinstiegsprogramme und die Förderung der Pflege-Ausbildungen.

Praktisch in allen Bereichen wurden mehr Patientinnen und Patienten versorgt. Die stärksten Zunahmen gab es in den ambulanten Bereichen und im Notfall. So wurden 267’288 Fälle ambulant betreut. Das entspricht einer Zunahme von 15 Prozent. Die Notfallzahlen stiegen um 12,2 Prozent auf insgesamt 106’624 Fälle.

Anstieg um 0,6%

Stationär wurden 34’218 Patientinnen und Patienten behandelt. Das ist ein Anstieg um 0,6 Prozent. Im Rahmen der Pandemie-Bewältigung versorgte das Stadtspital 1657 an Covid Erkrankte stationär, davon 155 auf den Intensivstationen. Die Long-Covid-Sprechstunde wurde von 310 Personen besucht. (sda)