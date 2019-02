Die kantonale SP-Parteileitung erfuhr es erst kurz bevor es in der Zeitung stand: Chantal Galladé, SP-Nationalrätin von 2003 bis 2018 und derzeit Schulkreispräsidentin in ihrer Heimatstadt Winterthur, wechselt zu den Grünliberalen, wie der «Tages-Anzeiger» gestern meldete. Als Grund nannte sie die abwehrende Haltung der SP zum Rahmenvertrag mit der EU.

Nicht zum ersten mal kracht es im sozialliberalen Flügel der Zürcher SP: Zuletzt hatte der sozialdemokratische Regierungsrat Mario Fehr 2015 im Streit mit seiner Partei vorübergehend seine Mitgliedschaft in der Kantonsratsfraktion sistiert. Der Streit führte mit zum Rücktritt des damaligen SP-Kantonalparteipräsidenten Daniel Frei. Dessen Nachfolger Andreas Daurù, der sich das Parteipräsidium mit Priska Seiler Graf teilt, gibt sich trotz des erneuten Eklats in der Zürcher SP unbesorgt.

Die Zürcher SP verliert knapp vier Wochen vor den kantonalen Wahlen mit Chantal Galladé eines ihrer Aushängeschilder. Was bedeutet das für die Partei?

Andreas Daurù: Wir sind sehr überrascht und haben das nicht kommen sehen. Es ist sicher ein unglücklicher Zeitpunkt, so kurz vor den Wahlen. Wir gehen aber nicht davon aus, dass das direkte Auswirkungen auf die Wahlen hat. Die Wählerinnen und Wähler wählen ja eine Partei primär aufgrund ihrer Inhalte und Grundsätze.

Man sagt, die SP sei nun linker als ihre Wählerschaft. Wie wollen Sie die sozialliberalen Wählerinnen und Wähler gewinnen oder halten?

Wir haben nach wie vor verschiedene Strömungen in der Partei. Dazu gehören auch sozialliberal denkende Personen, ebenso solche, die sich primär für die Ökologie einsetzen, zudem Gewerkschafter. Wir waren immer eine breite Partei. Das sehen auch viele sozialliberale Wählerinnen und Wähler so. Es gibt ja parteiintern auch die reformorientierte Plattform, bei der Chantal Galladé Mitglied war. Diese hat ihre Existenzberechtigung und soll ihre Standpunkte einbringen. Wir haben eine offene Diskussionskultur in unserer Partei.

Aber es ist ja nicht nur Chantal Galladé, die sich offenbar in der SP nicht mehr wohlfühlte. Regierungsrat Mario Fehr hatte zeitweise auch seine Mitgliedschaft sistiert ...

Das hatte eine andere Ursache, dass er seine Fraktionsmitgliedschaft, nicht seine Parteimitgliedschaft, vorübergehend sistierte. Damals ging es um die Strafanzeige der Juso. Seither bekennt sich Mario Fehr wieder klar zur SP, und die Zusammenarbeit läuft sehr gut.