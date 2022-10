Sonntagsverkauf Unia geht gegen Sonntagsverkauf beim Hauptbahnhof Zürich vor Die Gewerkschaft Unia hat die Migros vor Gericht gezogen. Sie akzeptiert nicht, dass eine Filiale an der Zollstrasse, nahe beim Hauptbahnhof Zürich, am Sonntag geöffnet sein kann. Den Kampf gegen den Sonntagsverkauf im Circle beim Flughafen Zürich gibt die Unia hingegen auf.

Gemäss der Unia liegt die Migros Daily-Filiale an der Zollstrasse ausserhalb des HB und somit nicht mehr im Bereich, in dem Sonntagsverkauf erlaubt ist. Melanie Duchene / keystone

Gegen das Argument, der Circle liege im Flughafenperimeter, komme die Gewerkschaft nicht an, sagte Unia-Sprecherin Nicole Niedermüller am Montag auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Sie bestätigte damit einen Bericht der «Schweiz am Wochenende». Das Areal reiche gar bis zum hinter dem Gebäude liegenden Park. Die Unia geht darum nicht weiter gerichtlich vor.

Genau diese Perimeter-Frage will die Unia aber beim Zürcher HB nutzen. Nach ihrer Ansicht liegt die Migros Daily-Filiale an der Zollstrasse ausserhalb des HB und somit nicht mehr im Bereich, in dem Sonntagsverkauf erlaubt ist.

Ausserhalb des Perimeters?

Das kantonale Amt für Wirtschaft und Arbeit (AWA) hat kein Problem mit diesem Sonntagsverkauf. Mit der Verkehrsberuhigung der Zollstrasse sieht das AWA die Voraussetzungen erfüllt, dass die Migros Daily Filiale analog zu den Läden im HB vom Sonntagsarbeitsverbot befreit ist. Das hält das Amt in einer Feststellungsverfügung fest.

Gegen diese Verfügung hat die Unia nun beim Verwaltungsgericht rekurriert, wie Niedermüller bestätigt. Aus Sicht der Gewerkschaft hat die Verkehrsberuhigung nichts am Perimeter geändert. Die Filiale liegt auf der anderen Seite der beruhigten Strasse.

Seit Ende Juli hat die Migros die Filiale wieder regulär am Sonntag geöffnet. Zuvor hatte sie es mit einer «unbemannten Filiale» versucht. Die Unia störte sich dennoch daran, dass Sicherheitspersonal eingesetzt wurde. Das Verwaltungsgericht kritisierte die «unbemannte Filiale» ebenfalls. Personal habe es dennoch gebraucht, um die Filiale zum Funktionieren zu bringen. (sda)