Sommer Stadtzürcher Badis zählen mehr als zwei Millionen Eintritte Mit über 2 Millionen Eintritten steuern die Zürcher Badis auf einen neuen Besucherrekord zu.

Das Strandbad Mythenquai wurde bisher 229’000 Mal besucht. Symbolbild: Ennio Leanza / KEYSTONE

Zum dritten Mal nach 2018 und 2022 werden in den Sommerbädern der Stadt Zürich mehr als zwei Millionen Eintritte registriert: Seit Saisonstart waren es bis am Mittwoch exakt 2’023’479 Eintritte, wie die Stadt am Donnerstag mitteilte.

Der bisherige Saisonrekord stammt aus dem Jahr 2018, als insgesamt 2,28 Millionen Gäste in die Badis strömten. Dieser Rekord könnte nun allenfalls noch fallen. Denn die aktuelle Saison dauert noch insgesamt neun Wochen, wobei die einzelnen Bäder gestaffelt zwischen dem 3. September und dem 29. Oktober schliessen.

Die aktuelle, vor dem Ende stehende Hitzeperiode hat die Besucherzahlen noch einmal kräftig ansteigen lassen. Das vergangene Wochenende vom 19. und 20. August war das besucherstärkste der laufenden Saison - über 118’000 Eintritte wurden verzeichnet.

Am meisten Eintritte weisen erwartungsgemäss die beiden grossen Standbäder Mythenquai und Tiefenbrunnen auf; bis am Mittwoch wurden sie bislang rund 229’000 und 243’000 mal besucht. (sda)